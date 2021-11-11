В следующем году в регионе будет отреставрировано более 50 памятников и братских захоронений времен Великой Отечественной войны реконструируют в Волгоградской области.

Как сообщает областная администрация, прием заявок из муниципалитетов уже завершен специалисты начали формировать перечень памятников, которым предстоит обновление. Среди них — воинские захоронения и мемориалы, посвященные Сталинградской битве, возведенные в регионе в разные годы. На первом этапе будет разработана проектно-сметная документация — для этого привлекут специалистов, имеющих лицензию Министерства культуры РФ. Сами реставрационные работы начнутся в 2022 году. Отметим, такой масштабный проект в Волгоградской области будет реализован впервые — он станет частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы. Все работы планируют завершить до конца 2022 года.