По улице Ангарской продолжается реконструкция проезжей части. На данный момент подрядная организация приступает к формированию нового проезда в четыре полосы вместо прежних двух. Реконструкция автодороги в Дзержинском районе ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

​Как сообщает городская администрация, рабочим предстоит снять старое асфальтовое покрытие на существующем двухполосном проезде, а затем уложить два слоя асфальтобетона по всей ширине реконструируемого участка с учетом новых двух полос – данный вид работ будет осуществляться с учетом погодных условий. В связи с этим на ул. Ангарской ежедневно с 9 по 14 ноября с 08:00 до 18:00 приостанавливается сквозное движение автомобильного транспорта на участке от ул. Римского-Корсакова до выезда на Третью Продольную магистраль. Трамвайное движение будет осуществляться без изменений.

Работы по обновлению ул. Ангарской стартовали в 2020 году. На первом этапе строители выполнили комплекс мероприятий по выносу сетей энергоснабжения, канализации и связи, переустройству газопровода, а также рекультивации земельного участка и формированию уровня строящейся трассы. В текущем году рабочие возвели для нового участка будущей «четырехполоски» земляное основание, обустроили линию ливневой канализации, построили тротуарную дорожку. Сейчас бригады приступают к фрезерованию и асфальтированию основного проезда протяженностью почти 900 метров. Площадь нового покрытия составит более 13 тысяч квадратных метров. Также вдоль объекта строится новая линия наружного освещения протяженностью более 1600 метров. На заключительном этапе реновации для обеспечения безопасности планируется установка нового светофорного объекта. Реконструкция позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети Волгограда.