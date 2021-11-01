Ко Дню народного единства Волгоградская областная детская библиотека запустила онлайн-акцию «Мой многонациональный край», которая проходит на сайте библиотеки и продлится до 7 ноября 2021 года.

По данным комитета культуры Волгоградской области, участники акции смогут совершить виртуальное путешествие по нашему региону, чтобы узнать о жизни народов, проживающих на волгоградской земле, а также сами направить для размещения в одноименном мультимедийном ресурсе свой видеоролик.

В создании виртуального маршрута уже приняли участие читатели и сотрудники библиотек, воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений, воспитатели, семейные команды и творческие коллективы из Быковского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Среднеахтубинского районов и городских округов – городов Волгоград и Камышин.

Подготовленные видеоэкскурсии предоставляют возможность познакомиться с особенностями национальных культур, оценить колорит традиций, обычаев, быта, фольклорное богатство и кулинарное своеобразие разных народов, проживающих по соседству на земле Волгоградской.

ИСТОЧНИККомитет культуры Волгоградской области
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