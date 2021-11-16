До 19 ноября включительно Волгоградская областная библиотека для детей приглашает читателей и специалистов библиотек, обслуживающих юных читателей, присоединиться к IV областной неделе «Сказки без границ».

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, с 15 по 19 ноября 2021 года детей ждут путешествия по сказкам разных народов мира, объединенным огненной стихией, знакомство с похожими сюжетами и литературными героями. Юные читатели проведут незабываемые встречи с новыми сказочными персонажами, которые прибудут из разных уголков земли, чтобы через фольклор познакомить ребят с многонациональными культурными особенностями.

Откроется неделя сказочной игротекой «С востока на запад». Дети станут участниками спектакля «Как звери и птицы достали солнце», а также познакомятся с эскимосскими и индейскими народными играми. Затем пройдет театрализованный праздник «Его Высочество Огонь». В программе мероприятия знакомство с праздниками огня разных стран – Индии, Испании, Кубы и России. Также читателей объединит «Тайна волшебного пламени», которую поведает национальный символ Поднебесной – огнедышащий дракон. Дети узнают, как в Китае почитают огнедышащего змея, а также познакомятся со сказкой «О том, как Ча превратился в дракона». Продолжит сказочную неделю путешествие по сказкам волшебного огня «Что за чудо? Что за диво? Огонек дрожит красиво» в сопровождении огненных пернатых из разных сказок народов мира.

19 ноября завершит Неделю сказки литературно-исторический театрализованный праздник «Мифический и сказочный огонь». Он познакомит участников с австралийскими и древнеславянскими преданиями о появлении огня.

Кроме того в рамках Недели сказок 16 ноября, в Международный день толерантности, стартует областной конкурс детского творчества «Сказочный переполох: Огненный вихрь», который предлагает творчески подойти к прочтению сказки и своими руками создать поделку, рисунок или написать историю, с огненным сюжетом. Подробности – по ссылке.