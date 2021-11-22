В течение недели на сайте Волгоградской областной детской библиотеки будет проходить театральный фестиваль детских самодеятельных коллективов «Пусть доброй сказкой станет мир» в рамках всероссийской недели «Театр и дети».

По данным комитета культуры Волгоградской области, фестиваль проводится уже одиннадцатый год подряд. За эти годы более тысячи мальчишек и девчонок смогли стать участниками незабываемого сценического действа. В 2021 году театральный фестиваль расширил свои границы, став областным, и теперь юные дарования из глубинки также могут похвастать своими талантами.

Самые лучшие театрализованные постановки с 24 по 30 ноября будут представлены на сайте Волгоградской областной библиотеки. Все желающие смогут насладиться просмотром детских спектаклей, снятых по мотивам народных и авторских сказок, а также произведений классиков мировой художественной литературы. Непосредственная детская игра, яркие костюмы и красочные декорации, изготовленные своими руками, делают театральный праздник долгожданным и незабываемым не только для маленьких актеров, но и для родителей, педагогов и библиотекарей.

На данный момент на суд зрителей уже представили свои постановки воспитанники детских садов и учащиеся образовательных учреждений Волгограда, Иловлинского и Серафимовичского муниципальных районов. Но это только начало. Всероссийская неделя «Театр и дети» ещё впереди, а это значит, что театральный фестиваль набирает обороты, и многие юные дарования ожидают своего выхода на театральные подмостки.