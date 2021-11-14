К написанию Всероссийского экологического диктанта, который стартует 14 ноября по всей России, смогут присоединиться все желающие. В этом году он приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. До 21 ноября включительно любой житель волгоградского региона сможет проверить свои экологические знания в онлайн-формате.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, экодиктант пройдет 14-21 ноября в онлайн формате на интернет-портале: экодиктант.рус. Портал уже работает, на нем размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям. В федеральном оргкомитете Экодиктанта уверены, что его проведение даст толчок развитию среди населения экологической культуры, повышению экологической грамотности, предотвращению экологических правонарушений.

Организаторами Экодиктанта выступают АНО «Равноправие», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель». Планируется, что в Экодиктанте по всей стране примут участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций из всех регионов России. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.