Жители региона могут принять участие в народном голосовании за лучшие продукты российских регионов, которое стартовало в рамках национального конкурса «Вкусы России». Начиная с 20 октября и по 7 ноября 2021 года каждый сможет поддержать участников федерального гастрономического фестиваля.

Как сообщает областная администрация, на этот раз региональные товаропроизводители представили на конкурс 25 уникальных продуктовых брендов — это хрустящие огурчики и сочные помидоры предприятия «Заря»; нежнейший еланский сливочный сыр; рассыпчатый зернистый камышинский творог; уникальные по своим целебным свойствам сафлоровое и амарантовое масло; излюбленное шоколадное лакомство народного предприятия «Конфил»; быковские натуральные мясные чипсы и новониколаевская сочная мраморная говядина; иловлинские цыплята и трехцветное чернышковское сало; арчединские гречневые каши с овощными добавками; волгоградские разносолы; закуски из натуральных овощей; сарептская мука; крупяные и хлебные изделия; природная минеральная вода; сливочное мороженое и сахарная клубника Лебяжьей поляны. Все выращено и приготовлено с любовью, а потому отличается высоким качеством, экологичностью и гармоничным вкусом, нравится жителям и гостям Волгоградской области.

Поддержать волгоградские бренды можно, проголосовав за них с 20 октября по 7 ноября на сайте конкурса по ссылке. Национальный фестиваль продуктов питания «Вкусы России» призван создать новые точки роста на сельских территориях, привлечь внимание к достижениям фермеров и помочь в продвижении их продукции, в том числе, на зарубежных рынках.