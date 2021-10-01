Регион вновь присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая будет проходить с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате.

Как сообщают организаторы, участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки Диктанта — русский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00:01 час. 3 ноября 2021 года (по московскому времени) на официальном сайте акции. А подведение итогов состоится 12 декабря 2021 года.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя следующие задания: 20 вопросов — общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов — региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта РФ; 30 вопросов — зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами страны.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения Диктанта — 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.