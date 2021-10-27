В связи с ремонтными работами на несколько дней железнодорожный переезд перегона Гумрак – Орловка будет закрыт для движения автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», ограничения вводятся на период проведения работ с 9:00 до 16:00 27 и 28 октября на 7 км перегона Гумрак – Орловка (на подъезде от федеральной трассы М6 «Каспий» к Волгограду и жилому поселку Аэропорт). Для пропуска автотранспорта на дороге будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Водителям автотранспортных средств при пересечении железнодорожного переезда необходимо руководствоваться указаниями дорожных знаков.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.