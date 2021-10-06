В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается новый сезон органных концертов, и откроет его заслуженный артист России, профессор, лауреат премии «Органист года-2020» Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург). В программе концерта прозвучат знаменитые произведения И.С. Баха и Л. Маршана.

Как сообщает пресс-служба музея, органный концерт «Бах – Маршан: несостоявшаяся дуэль» состоится 9 октября в 18:00. Это будет первый концерт органного сезона 2021-2022.

Традиционно органный концерт пройдет в одном из старейших зданий города Волгограда – лютеранской кирхе XVIII века, где гости смогут услышать живой звук известного сарептского органа.

Перед концертом желающие смогут посетить обзорную экскурсию: музейные залы и подземелье XVIII века.

Обращаем ваше внимание: концерт пройдет с учетом всех требований Роспотребнадзора. С собой необходимо иметь медицинскую маску.

Возраст: 6+.

Количество мест ограничено.

Бронь: 67-33-02, 8-927-511-67-49.