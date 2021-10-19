Медики, которые принимают участие в проведении вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, будут получать по 200 рублей.

Как сообщает РИАЦ, все условия выплат оговорены в постановлении администрации Волгоградской области, подписанным 15 октября 2021 года и.о. губернатора Евгением Харичкиным. Оно вступит в силу с 1 ноября текущего года.

Стимулирующие выплаты будут производиться за счет областного бюджета, а получать их будут только работники медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения. Вакцинированным, согласно постановлению, признается гражданин старше 18 лет, прошедший вакцинацию (в том числе повторную) против новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины (в случае двухкомпонентной вакцины) или однокомпонентной вакциной в период с 27 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Порядок выплат будет определен комитетом здравоохранения до 1 ноября текущего года. Деньги будет получать медицинская организация, которая в соответствии с утвержденным порядком будет распределять средства между медработниками, участвующими в процессе вакцинации (регистраторы, медсестры, врачи, сотрудники выездных бригад и проч.).