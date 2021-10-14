Трогательная надпись с поздравлением появилась сегодня на обновленной теплотрассе по ул. Землячки. В рамках подготовки к новому отопительному сезону коммунальщики заменили 260 метров тепловой магистрали диаметром 800 мм.

Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района. За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Только за прошедший осенне-зимний период на теплотрассе произошло не менее 5 технологических нарушений, принесших неудобства целому микрорайону «Семь ветров».

«Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 342 метра ветхой теплотрассы. В летний период 2021 года – еще 260 метров.

Коммунальщики с пониманием отнеслись к такому проявлению чувств, к тому же красивое поздравление с днем рожденья коммунальщики скоро закроют теплоизоляцией, таковы требования для обустройства наземной тепловой сети. Утеплитель предотвращает потерю тепла при его транспортировке от котельной к квартирам Волгоградцев.

Со своей стороны, компания напоминает горожанам о необходимости бережного отношения к городскому имуществу и тепловому хозяйству.