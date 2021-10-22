В середине ноября Волгоградская область присоединится к написанию Всероссийского экологического диктанта, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Эта инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в Экодиктанте по всей стране примут участие более миллиона человек, принять участие смогут все желающие. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты. Экодиктант пройдет 14-21 ноября в онлайн формате на интернет-портале: экодиктант.рус.

Портал уже работает, на нем размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям. В соответствии с решением Федерального оргкомитета Экодиктанта, его проведение должно дать толчок развитию среди населения экологической культуры, повышению экологической грамотности, что будет способствовать предотвращению экологических правонарушений.