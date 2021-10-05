Мемориально-исторический музей приглашает волгоградцев на бесплатные экскурсии «Осенние прогулки в садике купеческого особняка», которые будут проводиться в октябре по четвергам.

По данным пресс-службы музея, во время экскурсии гостям расскажут историю самого здания музея, а также о прилегающей к нему территории. Атмосфера мероприятия перенесет вас в конец XIX — начало XX вв. Вы узнаете о традициях и укладе жизни в купеческой среде Царицына, услышите историю особняка Репниковых и познакомитесь с архитектурой здания.

Первая экскурсия пройдет 7 октября 2021 г. в 15:00, сбор на площадке перед Мемориально-историческим музеем (ул. Гоголя, д. 10). Приглашаются все желающие.

Телефон: 55-01-51, доб. 1103.