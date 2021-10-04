Клуб исторического бального танца «Онегин» и Межнациональный бальный клуб Ассоциация польской культуры «Новая Кропля» приглашают волгоградцев на мастер-классы по историческим бальным танцам, которые будут проходить по субботам и воскресеньям.

По данным организаторов, занятия бесплатные и будут проводиться как для детей, так и для взрослых. Занятия для любителей танца от 15 лет будут проводиться по субботам в Доме офицеров на втором этаже клуб «Онегин» (+7 937 701 33 43) в 17:30, а для детей от 10 лет в воскресенье по улице Буханцева, 48 ДХА «Волгарята-Даргорята» (+7 905 482 12 50) в 14:00. При себе необходимо иметь сменную обувь.

Самые активные участники получат приглашение на бал. Занятия проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.

ИСТОЧНИКБал Национальных Культур
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