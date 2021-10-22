Зарыбление Волги продолжается. Так, в Варваровское водохранилище было выпущено 57 тысяч мальков сазана. Пополнение запасов биоресурсов водных объектов проводится в регионе на системной и плановой основе.

Как сообщает областная администрация, выпуск молоди ценных пород рыб состоялся в рамках компенсационных мероприятий, предусмотренных строительством новых участков берегоукрепления. Мальки выращены на одном из старейших рыборазводных предприятий региона — в СПК «Ергенинский», которое уже более 50 лет занимается воспроизводством водных ресурсов. Пятимесячные сазаны полностью адаптированы к естественным условиям: вес каждой особи составляет порядка 25 граммов — этого достаточно для зимовки в большом водоёме.

Стоит отметить, что c начала 2021 года в рамках водоохранных мероприятий в регионе выпустили в естественную среду 150 тысяч мальков сазана, стерляди и осетра. Так, летом было произведено зарыбление, предусмотренное проектами по расчистке реки Ямы Палласовского района, а также ериков Волго-Ахтубинской поймы. В каждом реализуемом проекте в обязательном порядке запланированы компенсационные мероприятия: высадка деревьев и кустарников, зарыбление водных объектов.

Работа по искусственному воспроизводству ценных пород рыбы реализуется также и по другим программам совместно с облкомсельхозом.