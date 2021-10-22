В Волжском будет увеличена стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Как сообщает администрация Волжского, уже с 1 ноября стоимость проезда пассажиров на автомобильном и наземном электрическом транспорте и провоз одного места багажа независимо от расстояния в пределах города Волжского составит 25 рублей за одну поездку. Увеличение стоимости проезда обусловлено подорожанием топлива и энергоресурсов.

За пассажирами сохраняется право пересадки на другой маршрут или другой вид транспорта в течение одного часа с момента начала поездки. Идентификация длительности поездки осуществляется по кассовому чеку, полученному пассажиром при оплате первой поездки.

Отметим, что стоимость месячного единого проездного билета на предъявителя в двух видах транспорта (трамваях и автобусах) составит для учащегося – 330 руб.; для студента – 645 руб. Льготный именной проездной билет для граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности будет стоить 750 руб., а единый проездной билет на предъявителя – 1250 руб.

Напомним, что стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте не менялась с апреля 2018 года.