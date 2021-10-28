К Новому году для горожан планируют установить необычную ёлку в ЦПКиО. Арт-объект будет высотой 7 метров, конструкцию выполнят из метала в форме спирали, которую украсят порядка ста светодиодов.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, креативную новогоднюю красавицу планируют установить возле зимних горок, которые смонтируют на склоне вблизи стадиона «Волгоград Арена». Спускаться по ним можно будет с помощью ватрушек и ледянок. Протяженность трассы составит 70 метров. Праздничный вид ей будут придавать гирлянды и флажки, а для безопасности отдыхающих по периметру установят ограждения.

Отметим, что в зимний период в ЦПКиО оборудует сразу несколько зон для зимнего отдыха. Так, на территории пруда появится естественный ледовый каток площадью 750 квадратных метров. Его открытие состоится с установлением в Волгограде стабильной минусовой температуры воздуха, когда глубина замерзания достигнет 40 сантиметров. На прилегающей к катку территории будут оборудованы отдельные зоны для фудкорта и пункт проката коньков.

Помимо этого, рядом компания – инвестор смонтирует площадку, где посетители парка смогут потренироваться в меткости в хоккейные ворота. Новый объект украсят гирляндами, подсвечиваться также будут и зеленые насаждения. В настоящее время вокруг пруда агрономы уже высадили 10 крупномерных крымских сосен, одна из них расположилась на островке в центре водоема.

Кроме того, к зиме парк на основных пешеходных аллеях деревья будут дополнительно украшены новогодними гирляндами, вдоль тротуаров появятся световые фигуры. Уже сейчас подрядная организация оборудовала тестовый вариант подсветки на сакурах, которые расположены у входной группы в ЦПКиО. Подобным образом вскоре будет украшена вся аллея из 60 деревьев данного сорта.