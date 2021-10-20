Рабочие приступили к первому этапу капитального ремонта здания театра юного зрителя (ТЮЗ). Работы по внешнему обновлению здания планируют закончить к сентябрю 2022 года.

Как сообщает областная администрация, перед началом ремонтных работ на объекте выполнены временные технологические присоединения к сетям водоснабжения и электроснабжения, начался демонтаж кирпичных парапетов и обветшалых частей кровли. Далее специалистам предстоит снять старую отделку фасадов и приступить к монтажу наружных инженерных систем.

В рамках первого этапа работ в ТЮЗе капитально отремонтируют кровлю и фасады, заменят инженерные сети, благоустроят прилегающую территорию, смонтируют новую архитектурную подсветку, установят молниезащиту и наружный контур заземления, обустроят пандус для маломобильных посетителей. Отметим, что во время работ специалисты обновят декоративные мозаичные панно на главном входе в театр.