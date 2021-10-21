В четырех районах Волгограда стартовали испытания на 11 локальных очистных сооружений, построенных в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Как сообщает городская администрация, специалисты проводят испытания на ЛОС, расположенных в створах ул. Гагарина, ул. 13-ой Гвардейской, ул. 7-ой Гвардейской, ул. Землянского, вблизи гостиницы «Турист», а также на ул. Калинина, ул. Бобруйской и ул. Иркутской. Также испытываются сооружения рядом с Дедушенковским оврагом и два объекта вблизи ул. им. Грамши.

Для оценки качества очистки эксперты заполняют емкость ЛОС водой, имитирующей ливневые стоки. После того как «стоки» пройдут все ступени очистки специалисты берут пробы прошедшей фильтрацию воды и отправляют ее на анализ в лабораторию. Успешное прохождение лабораторных испытаний и качественное выполнение строительных работ – ключевые условия приемки объектов муниципалитетом.

Еще в двух районах областного центра — в Кировском и Красноармейском — работы по возведению ЛОС находятся в завершающей стадии. Бригады оборудуют подъездные пути и благоустраивают прилегающую к сооружениям территорию.

После ввода сети из 13 ЛОС в эксплуатацию она ежегодно позволит очищать до миллиона тонн ливневой и талой воды, поступающих с городских улиц. Мощность создаваемых сооружений составляет от 100 до 400 литров ливневых стоков в секунду.