В течении двух дней в Волгоградском казачьем конно-спортивном клубе будут проходить Всероссийские соревнования по конной стрельбе из лука «Кубок Волгограда по конной стрельбе из лука».

Соревнования будут проводиться 16 и 17 октября. Организаторами турнира выступают Федерация конной стрельбы из лука России, Волгоградский казачий конно-спортивный клуб, Федерация конного спорта Волгоградской области. Соревнования проводятся по международным правилам IHAA (Международной ассоциации конной стрельбы из лука) и WHAF (Всемирной федерации этого вида спорта).

Открытие соревнований состоится 16 октября в 10:00. Закрытие соревнований и награждение победителей будет 17 октября в 15:00.