С начала 2021 года в ходе производственной программы ремонтов «Концессии теплоснабжения» восстановили утеплитель на 7,2 км теплотрасс. До конца 2021 года обновление изоляции наземных теплопроводов продолжится.

Так, в ходе выполнения программы ремонтов в 2021 году на ул. Тургенева обновили порядка 100 метров изоляции на магистральном теплопроводе, по ул. 51-й Гвардейской Дивизии – 200 метров, по ул. Судостроительная – 170 метров. Теплоизоляция на данных теплотрассах практически отсутствовала, лишь на некоторых участках старый утеплитель свисал клочками, поэтому «Концессии теплоснабжения» включили данные теплопроводы в ежегодную программу ремонтов.

В качестве утеплителя используют скорлупу из пенополиуретана (ППУ). Этот материал прост в укладке, экологичен, устойчив к атмосферным и механическим воздействиям. Он эффективно защищает трубы. Главным же преимуществом скорлупы ППУ является способность надежно удерживать тепло. Чтобы защитить пенополиуретан, сверху его закрывают рулонным стеклопластиком, а на особо ответственных участках – оцинкованной сталью. Это необходимо, чтобы защитить тепловые сети в том числе и от человека.

Причиной повреждения тепловой изоляции наземных коммуникаций нередко становятся активность вандалов и действия лиц без определенного места жительства, которые используют утеплитель тепломагистрали для собственного обогрева. Чтобы защитить утеплитель сверху его закрывают рулонным стеклопластиком, на особо ответственных участках – оцинкованной сталью.

Усилия по обновлению утеплителя будут тщетными, если не прививать культуру бережного отношения к городскому имуществу. Со своей стороны компания благодарит неравнодушных горожан, которые помогают определять проблемные трубы с поврежденной изоляцией.