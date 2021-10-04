Желающих приглашают принять участие о II Открытом конкурсе переводчиков «Your Version», организатором которого выступает отдел литературы на иностранных языках Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

По данным пресс-службы библиотеки, в этом году участникам предлагают посоревноваться в области письменного художественного перевода с русского на любой иностранный язык коротких рассказов Бориса Петровича Екимова из сборника «Память лета», в которых живым народным языком описаны кулинарные традиции и самобытная культура жителей Донского края.

Целью конкурса является продвижение культурного наследия Волгоградской области не только среди жителей и гостей нашего региона, но и далеко за его пределами. Для её достижения нам предстоит отобрать лучшие переводы и подготовить к изданию сборник рассказов с параллельным текстом на русском и иностранных языках, с иллюстрациями и глоссарием труднопереводимых понятий из донских говоров, используемых в произведениях Б. П. Екимова.

Как принять участие?

1. Ознакомиться с Положением о Конкурсе.

2. Выбрать одно из двух конкурсных заданий в рамках своей возрастной категории:

Школьники (14–18 лет):

– Лучший перевод рассказа «Чай по-калачёвски»;

– Лучший перевод отрывка «Горнушка» из рассказа «Летняя кухня».

Студенты (18–25 лет):

– Лучший перевод рассказа «Хлебное поле»;

– Лучший перевод рассказа «Рыба на сене».

Профессионалы (от 25 лет и старше):

– Лучший перевод отрывка «Донские щи» из рассказа «Летняя кухня»;

– Лучший перевод рассказа «Арбузный мёд».

Отдельная номинация касается книжной иллюстрации, как одного из способов интерпретации литературного текста.

Возрастная категория от 14 лет и старше:

– Лучший иллюстратор.

3. Самостоятельно или в составе творческого коллектива выполнить литературный перевод рассказа или создать иллюстрации к тексту.

4. Прислать вашу работу и Анкету участника (подробности см. в Положении о Конкурсе) на электронный адрес организатора: [email protected] до 25 ноября 2021 года.

5. Дождаться ответного письма от Организатора о приёме вашей Заявки.

6. Ждать подведения итогов и награждения победителей, которое состоится 19 декабря 2021 года.

P. S. В случае затруднений предлагаем вам воспользоваться пособиями по переводу, лингвострановедческой и справочной литературой из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Партнер конкурса – Автономная некоммерческая организация центр поддержки гармоничного развития личности «СФЕРА»

Подробности можно узнать по телефону: (8442) 33–11–50 Отдел литературы на иностранных языках или e-mail: [email protected]