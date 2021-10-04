Желающих приглашают принять участие о II Открытом конкурсе переводчиков «Your Version», организатором которого выступает отдел литературы на иностранных языках Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
По данным пресс-службы библиотеки, в этом году участникам предлагают посоревноваться в области письменного художественного перевода с русского на любой иностранный язык коротких рассказов Бориса Петровича Екимова из сборника «Память лета», в которых живым народным языком описаны кулинарные традиции и самобытная культура жителей Донского края.
Целью конкурса является продвижение культурного наследия Волгоградской области не только среди жителей и гостей нашего региона, но и далеко за его пределами. Для её достижения нам предстоит отобрать лучшие переводы и подготовить к изданию сборник рассказов с параллельным текстом на русском и иностранных языках, с иллюстрациями и глоссарием труднопереводимых понятий из донских говоров, используемых в произведениях Б. П. Екимова.
Как принять участие?
1. Ознакомиться с Положением о Конкурсе.
2. Выбрать одно из двух конкурсных заданий в рамках своей возрастной категории:
Школьники (14–18 лет):
– Лучший перевод рассказа «Чай по-калачёвски»;
– Лучший перевод отрывка «Горнушка» из рассказа «Летняя кухня».
Студенты (18–25 лет):
– Лучший перевод рассказа «Хлебное поле»;
– Лучший перевод рассказа «Рыба на сене».
Профессионалы (от 25 лет и старше):
– Лучший перевод отрывка «Донские щи» из рассказа «Летняя кухня»;
– Лучший перевод рассказа «Арбузный мёд».
Отдельная номинация касается книжной иллюстрации, как одного из способов интерпретации литературного текста.
Возрастная категория от 14 лет и старше:
– Лучший иллюстратор.
3. Самостоятельно или в составе творческого коллектива выполнить литературный перевод рассказа или создать иллюстрации к тексту.
4. Прислать вашу работу и Анкету участника (подробности см. в Положении о Конкурсе) на электронный адрес организатора: [email protected] до 25 ноября 2021 года.
5. Дождаться ответного письма от Организатора о приёме вашей Заявки.
6. Ждать подведения итогов и награждения победителей, которое состоится 19 декабря 2021 года.
P. S. В случае затруднений предлагаем вам воспользоваться пособиями по переводу, лингвострановедческой и справочной литературой из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Партнер конкурса – Автономная некоммерческая организация центр поддержки гармоничного развития личности «СФЕРА»
Подробности можно узнать по телефону: (8442) 33–11–50 Отдел литературы на иностранных языках или e-mail: [email protected]