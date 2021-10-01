Новая школа на тысячу мест будет построена в Ворошиловском районе Волгограда по ул. Кузнецкой. Подрядная организация уже ведет подготовительные работы. В скором времени тут стартуют работы по вертикальной планировке территории и устройству котлована под основание здания будущего образовательного учреждения.

По данным городской администрации, сейчас на площадке устанавливают временные ограждения по периметру строительного городка, после чего на площадку доставят спецтехнику. Для размещения школы-тысячника выделена обширная территория в самом центре 205-го микрорайона в Ворошиловском районе, рядом расположены многоквартирные и частные жилые дома, имеются удобные подъездные пути. Общеобразовательное учреждение будет построено по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

По условиям муниципального контракта, в новой школе будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.