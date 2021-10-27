Семинар прошел в формате дискуссионной площадки на платформе Zoom и объединил жителей МКД, представителей Концессий, социальные некоммерческие организации и экспертов региональной общественной инспекции. Такие встречи направлены на повышение прозрачности и эффективности взаимодействия потребителей и ресурсоснабжающих организаций, а также на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Важно, что тематической платформой обсуждения проблем и путей их решения стали адресные обращения потребителей, которые разбирались в индивидуальном порядке.

Так, жительница Кировского района обратилась с просьбой разъяснить порядок перерасчета за услугу горячего водоснабжения. Специалисты объяснили алгоритм процедуры и отметили ее адрес для ближайшей проверки температуры на вводе в дом. Житель Центрального района получил ответ о сроках восстановления теплоизоляции конкретно у его дома: согласно производственной программы работы выполнят до конца 4 квартала.

Постоянное взаимодействие РСО с потребителями услуг — очевидная потребность. Концессии регулярно участвуют в тематических семинарах, где в открытом диалоге жители и общественные жилищные эксперты могут обсудить волнующие их темы и вопросы. Данная практика прямого взаимодействия с абонентами реализуется на постоянной основе и будет продолжена в дальнейшем.

Работа круглого стола направлена на планомерную образовательную работу с потребителями коммунальных услуг, на создание благоприятной среды обитания в жилищном секторе и комфортных условий для жизни граждан, снижение уровня конфликтности в сфере ЖКХ, активизацию усилий органов власти и общественности для создания партнерских отношений между собственниками жилья, управляющими и ресурсоснабжающими организациями.