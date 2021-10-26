В скором времени на улице Мира начнутся работы по благоустройству пешеходной зоны ул. Мира. Профильным службам уже дано задание разработать «дорожную карту» — пошаговый план действий для обновления общественной территории.

Как сообщает городская администрация, комплексное благоустройство общественного пространства будет выполнено вдоль всей улицы протяженностью порядка 1,5 километра. Учитывая объем работ, проект планируется реализовать несколькими этапами.

Также принято решение подготовить проекты обновления дворовых территорий и сквера им. Симбирцева, также располагающихся на улице Мира – к созданию последнего уже приступили архитекторы центра «ВЯЗ».

Благоустройство улицы Мира началось в 2020 году со строительства Александровского сада у собора. Также ведется работа по созданию концепции обновления прилегающей к улице Мира Площади Павших борцов – территория сохранит формат классического открытого пространства, максимально сохранив значение территории, закладываемое советскими градостроителями. При этом здесь предусмотрено новое гранитное мощение и оборудование современных светильников.