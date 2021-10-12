На ерике Суходол в Волго-Ахтубинской пойме специалисты завершают запланированные на этот год работы по экологической реабилитации. К этому моменту на объекте выполнено 80% работ по расчистке и дноуглублению.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, проект, рассчитанный на три года, помимо экореабилитации ерика Суходол, включает в себя расчистку озера Кунак, а также высадку деревьев и кустарников. Работы по углублению озера и очистке его от зарослей камыша были проведены в прошлом году. В планах этого года – восстановление проточности на участках ерика общей протяженностью 2 км. Всего в рамках проекта предстоит расчистить 7,5 км этого водного объекта.

В настоящее время подрядной организацией в рамках исполнения гарантийных обязательств осуществляются работы по восстановлению примыкающей части плотины с укреплением ее контрукции. Работы планируется завершить до начала весеннего паводка.