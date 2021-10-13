В сельских районах области жители аварийных домов будут досрочно переселены в новое жилье. Решение о досрочном расселении жителей приняли администрации сельских поселений Даниловского, Иловлинского и Котовского районов Волгоградской области. Ранее расселение было запланировано на 2024 год.

Как сообщает областная администрация, до конца года планируется полностью расселить аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года в Березовском, Трёхостровском и Купцовском сельском поселениях. Общая площадь этих жилых помещений составляет более 800 кв.м., где проживают порядка 40 семей. На сегодняшний день уже заключены шесть соглашений с собственниками об изъятии аварийных «квадратных метров» с выплатой компенсации.

В целом за текущий год реализации по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется расселить 26,5 тысячи кв.м. аварийного жилья, где проживают 1470 человек: новые квартиры или выплаты уже получил 771 житель.