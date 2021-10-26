Аграрии убрали почти 95% посевных площадей подсолнечника, урожайность составила более 1 млн тонн маслосемян при среднем показателе 14,7 центнера с гектара.

Как сообщает областная администрация, в 2021 году главная техническая культура Волгоградской области заняла площадь в 857 тыс. га, что на 157 тыс. га больше прошлогоднего. Основной вклад в общий урожай подсолнечника внесли районы, где площади посевов составляли 70 га и выше — это Еланский, Новоаннинский, Новониколаевский, Урюпинский районы и городской округ город Михайловка.

Уборочная кампания велась практически без перерывов — этому способствовало своевременное обновление аграриями машинного парка. Для проведения полевых работ в хозяйствах имеется достаточное количество сельхозтехники и запасы топлива.