Для предотвращения распространения COVID-19, внебольничных пневмоний, для защиты жителей от гриппа и сезонных ОРВИ на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, были приняты дополнительные решения.

По данным областной администрации, с целью защиты населения Волгоградской области, учитывая складывающуюся на территории региона санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также прогнозы специалистов по ее дальнейшему развитию, рекомендации Главного санитарного врача необходимо:

— принять дополнительные меры защиты от коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний людей старшего возраста, особенно в возрасте 65+, а именно предлагается с 12 октября текущего года установить режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания;

— рекомендовать непривитым людям старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания;

— продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции и гриппа, особое внимание уделяя людям старшего возраста, страдающим хроническими заболеваниями, студентам, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, предприятий и организаций, оказывающих услуги жителям и гостям Волгоградской области;

— обратить особое внимание на вопросы ревакцинации;

— провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями организаций, предприятий всех форм собственности по вопросам неукоснительного соблюдения профилактических и ограничительных мер на территории Волгоградской области и важности прививочной кампании от коронавирусной инфекции и гриппа;

— дополнительно проработать возможность перевода на удаленный режим работы 30% и более сотрудников предприятий и организаций, учреждений органов власти и местного самоуправления;

— с 18 октября 2021 г. ограничить доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию;

— предусмотреть с 18 октября 2021 года очное получение услуг МФЦ для вакцинированных людей, а также для имеющих недавний (до 72 часов) ПЦР-тест или недавно, до 6 мес. назад, переболевших – с максимальным переводом услуг МФЦ в дистанционный формат;

— обеспечить с 18 октября 2021 года доступ к получению услуг санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз только для вакцинированных людей, а также имеющих недавний (до 72 часов) ПЦР-тест или недавно, до 6 мес. назад, переболевших;

— несмотря на то, что в настоящее время отсутствует необходимость перевода в полном объеме учебных заведений на дистанционную форму обучения, продолжить на постоянной основе мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных учреждениях Волгоградской области. Дополнительно разработать и довести до руководства учебных заведений четкие критерии перевода на удаленное обучение учебных групп, классов, образовательных учреждений в целом;

— до 18 октября текущего года проработать и представить предложения по дополнительным профилактическим мерам в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции в сфере общественного питания, транспортного обслуживания и оказания услуг населению;

— принять дополнительные меры для усиления контроля за неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и решений Оперативного штаба на территории муниципальных образований и Волгоградской области в целом.