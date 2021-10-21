В рамках заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции были приняты дополнительные ограничительные меры. Теперь без QR-кода нельзя будет поехать в командировку, сходить в баню и посетить кафе или ресторан.

По данным областной администрации, с 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. На посетителей до 18 лет, а также тех, кто переболел в течение последних 6 месяцев, эта мера не распространяется.

Без документов о вакцинации с 25 октября 2021 года невозможно посещение бань и саун. Исключение только для переболевших в течение последних 6 месяцев.

С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании. Мера не распространяется на несовершеннолетних пассажиров.

В служебные командировки организации смогут направлять только прошедших вакцинацию работников.

Также с 25 октября в объектах общепита и в ТРЦ приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI — мера призвана сократить длительность нахождения людей, прежде всего молодежи, в этих местах.

Изменения затронули и часть постановления, касающуюся порядка предоставления услуг в МФЦ. Прежде всего, это связано с новыми решениями главного санитарного врача Волгоградской области, принятыми 20 октября 2021 года. Учитывая, что список лиц, которые обязаны вакцинироваться, существенно расширен (как следствие невакцинированных жителей будет все меньше), «единые окна» с 21 октября будут работать без предварительной записи при предъявлении документа о прохождении вакцинации или о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, в остальных случаях — по предварительной записи.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, организующие и осуществляющие деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах, аэропортах и др.), на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обязаны не допускать нахождения граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов).

Также работодателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением зарплаты, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.