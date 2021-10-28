Плодовые сады в регионе произрастают на площади в 2,3 тыс. га. Они были заложены в 2015 году, ежегодно к ним хозяйства прибавляют порядка 500 га новых многолетних насаждений интенсивного и суперинтенсивного типов. Климатические условия региона позволяют успешно заниматься садоводством, накоплен положительный опыт развития производства плодовых культур.

Как сообщает областная администрация, сегодня в регионе во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные, насчитывается порядка 15 тыс. га садов. Ежегодно регион производит порядка 150 тысяч тонн плодов.

Всего в области насчитывается 16 садоводческих хозяйств, в их числе крупные сельхозпроизводители СПК «Мичуринский» в Камышинском районе, ООО «Плодосовхоз «Михайловский», ООО «Заветный Сад» в Среднеахтубинском районе, ЗАО «Пруцковское» в Новониколаевском районе, ООО «ВОЛГА-АГРОСОЮЗ» в Городищенском районе.

Самой крупной организацией отрасли в регионе является группа компаний «Сады Придонья» — один из российских лидеров по производству плодов и продукции из них. Группа объединяет несколько предприятий, образующих единую производственную цепочку от выращивания плодов и овощей до их переработки и реализации готовой продукции. Валовой сбор фруктов предприятия на территории Волгоградской области составляет 50 тысяч тонн в год, средняя урожайность — 174,64 ц/га.

С 2015 года компания заложила более 1,3 тыс. га новых садов, до конца 2021 года планируется заложить ещё 180 га. Всего предприятие обрабатывает более 2,5 тыс. га плодовых насаждений, все посадки находятся на капельном орошении. На закладку садов и уход за ними организация получает государственную поддержку.