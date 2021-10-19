В регионе на карантин по ОРВИ были закрыты три школы. По данным Роспотребнадзора, на территории Волгоградской области продолжается умеренный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (прирост на 6%), в основном за счет взрослого населения. Сейчас в основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы).

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в связи с регистрацией случаев ОРВИ в образовательных организациях области на 41 неделе были полностью приостановлены занятия для учащихся 3-х образовательных учреждениях, частично приостановлены занятия в 40 образовательных учреждениях.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.