К реализации проект по расчистке реки Иловля будет предложен в будущем году. На данный момент в регионе заключён контракт на разработку проектной документации по расчистке наиболее заиленных участков реки на территории Камышинского, Ольховского и Иловлинского районов. Объект включён в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, протяженность участков, нуждающихся в реабилитации, составляет 30 км. В рамках разработки проекта будут проведены инженерно-геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, по результатам которых специалисты предложат варианты обводнения реки. В частности, будут определены места размещения водопропускных и других гидротехнических сооружений, глубина расчистки, разработана модель формируемого рельефа дна. К самим работам по расчистке планируется приступить в 2023 году.