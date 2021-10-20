Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева внесла дополнения в постановление №01/3 от 27.07.2021 г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Согласно изменениям был расширен список сфер деятельности, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Так, обязательную вакцинацию должны пройти работники услуг сотовой связи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, по организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий, сотрудникам юридических, консультационных, типографических организаций, страховых компаний, аптек, ветеринарных клиник, клининговых компаний, ритуальных и охранных предприятий.

Помимо этого прививку должны сделать граждане старше 60 лет, вахтовикови, волонтёры, военнослужащие, сотрудники промпредприятий, всего транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также тех, кто проживает в организациях социального обслуживания.

Вакцинация работников должна быть проведена в срок до 15 ноября 2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 10 декабря 2021 года вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.