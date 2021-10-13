Со дня старта прививочной кампании прошел уже год. Первыми добровольцами кто сделал прививку от COVID-19 стали врачи и медсестра из «красной зоны» 4-й больницы, соцработник, школьный учитель, преподаватель ВолгГМУ, полицейский и акушеры-гинекологи областного перинатального центра № 2. Спустя год они встретились в рамках дискуссионной площадки на базе медуниверситета, чтобы поделится своим опытом.

По информации облздрава, первые добровольцы за прошедший год не болели коронавирусной инфекцией и уже прошли повторную вакцинацию. Специалисты утверждают, что, несмотря на все мифы и страхи, витающие вокруг прививок, существует неоспоримый факт: отечественные препараты доказали свою эффективность и безопасность.

Как сообщает областная администрация, сегодня в Волгоградской области привилось более 890 тысяч жителей региона. Вакцина в субъект поступает регулярно в соответствии с графиками Минздрава РФ — с начала активной прививочной кампании уже доставлено свыше 1 млн 313 тысяч комплектов. Прививку от коронавируса можно сделать в 62 прививочных пунктах на базе медицинских учреждений, в 10 ТРЦ, а также самом крупном прививочном центре в музее «Россия — моя история».

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остаëтся сложной, но контролируемой. В субъекте предпринимают все меры для сдерживания распространения COVID-19 — дополнительные задачи перед профильными ведомствами поставил глава региона Андрей Бочаров.