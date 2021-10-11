Конкурсный отбор по выбору подрядных организаций, которые займутся реализацией проектов благоустройства 2022, уже завершен. На данный момент аукционы завершены по 24 общественным и внутридворовым территориям, вошедших в план на 2022 год регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает областная администрация, подрядные организации определены по 24 объектам в городах Николаевск, Палласовка, Котельниково, Серафимович, Волгоград, Фролово, Краснослободск, Урюпинск, Дубовка, Новоаннинский, Суровикино. Всего в 2022 году федеральную и областную субсидию в рамках нацпроекта получат 19 городов, где преобразятся не менее 50 общественных и внутридворовых пространств. Электронные аукционы по отбору подрядных организаций проводятся заблаговременно, чтобы в максимально оперативные сроки начать необходимые работы. Полностью контрактация завершится к концу 2021 года.

Добавим, Минстрой РФ включил субъект в число лучших по формированию комфортной городской среды, ведущие муниципальные практики пополнили федеральный реестр и рекомендованы для тиражирования в других регионах.