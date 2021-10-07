Отопительный сезон в регионе по поучению губернатора стартовал раньше намеченного срока. На данный момент по всему региону тепло подается уже в более чем тысячи жилых многоквартирных домов, а также около 1,5 тысячи социально значимых объектов. При региональном ситуационном центре начала работу круглосуточная линия для обращений жителей.

Как сообщает областная администрация, постановления о старте ОЗП подписаны в 18 муниципальных районах и городских округах; в 30 – о подтопке соцучреждений. Сегодня тепло получают 520 школ, 524 детских сада, 212 больниц и учреждений амбулаторного звена, 212 ДК, библиотек и других муниципальных объектов. Жилой фонд начали отапливать в городском округе-городе Михайловка, в Урюписнке, в Чернышковском, Среднеахтубинском, Палласовском, Новониколаевском, Нехаевском, Николаевском, Кумылженском, Камышинском, Калачёвском, Иловлинском, Жирновском, Еланском, Городищенском и Котовском районах.

В региональном ситуационном центре в сфере жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области начала работать круглосуточная «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. У жителей региона есть возможность в любое время позвонить по телефону 8 (8442) 35-33-66 и сообщить о проблемах с теплоснабжением в своём муниципальном образовании. Сотрудники ситуационного центра фиксируют обращения, а затем организуют решение соответствующих вопросов при участии органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.