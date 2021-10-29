На следующей неделе в период празднования Дня народного единства электрички будут работать по расписанию выходного дня.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, движение электричек по расписанию выходного дня будет организовано 4 и 5 ноября. При этом для удобства пассажиров на 3 ноября назначено курсирование пяти пригородных поездов:

№6811 Волгоград-1 – Качалино отправлением со ст. Волгоград-1 в 16:22, прибытием на ст. Качалино в 17:39;

№6813 Качалино – Петров Вал отправлением со ст. Качалино в 17:43, прибытием на ст. Петров Вал в 19:55;

№6671 Волгоград-1 – Ложки отправлением со ст. Волгоград-1 в 16:46, прибытием на ст. Ложки в 19:05;

№6672 Ложки – Волгоград-1 отправлением со ст. Ложки в 19:24, прибытием на ст. Волгоград-1 в 21:13;

№6817 Арчеда – Алексиково отправлением со ст. Арчеда в 21:05, прибытием на ст. Алексиково в 23:48.

На 4 ноября назначено курсирование ещё пяти пригородных поездов:

№6812 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 5:49, прибытием на ст. Качалино в 8:02;

№6814 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 8:03, прибытием на ст. Волгоград-1 в 9:20;

№6820 Алексиково – Урюпино отправлением со ст. Алексиково в 00:03, прибытием на ст. Урюпино в 00:44;

№6819 Урюпино – Алексиково отправлением со ст. Урюпино в 1:50, прибытием на ст. Алексиково в 2:31;

№6818 Алексиково – Арчеда отправлением со ст. Алексиково в 2:46, прибытием на ст. Арчеда в 05.21.

Также обращаем внимание пассажиров, что на два дня (3 и 4 ноября) из графика будут выведены пригородные поезда №6675 Волгоград-1 – Кривомузгинская и №6676 Кривомузгинская – Волгоград-1.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.