Музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на мастер-класс «Четвероногие герои», который будет проходить в рамках празднования Всемирного Дня защиты животных 10 октября в 13:00.

Как сообщают организаторы, участники мастер-класса узнают о четвероногих «бойцах» из 28-го отдельного отряда собак — истребителей танков (ООСИТ), которые действовали в составе полков 10-й дивизии войск НКВД во время битвы на Волге. После увлекательного рассказа посетители изготовят из бумаги оригами-закладку в виде собаки.

Возрастное ограничение: 7+. Участие в мастер-классе: 100 рублей.

Продолжительность мастер-класса 1 час. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.