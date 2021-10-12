В Волгоградском музее имени И.И.Машкова состоится мастер-класс художника Марии Мелиховой по печати на ткани. Мероприятие будет проходить в рамках фестиваля «Японская осень».

По данным пресс-службы музея, во время мастер-класса участники создадут образы Волгограда в стиле традиционной японской гравюры укиё-э.

Для участия необходимо иметь светлую хлопчатобумажные футболку (рубашку) или сумку. Все остальные материалы предоставляются музеем Машкова.

Необходима предварительная запись: 24-16-79

Мастер-класс будет проходить 13 октября в 15:00 в выставочном зале музея по адресу: ул. Чуйкова, 37.