В начале ноября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова на ул. Чуйкова, 37 начинает работать персональная выставка народного художника РФ Сергея Андрияки (г. Москва).

Сергей Николаевич Андрияка – народный художник РФ, действительный член РАХ, ректор и основатель Академии и Школы акварели – известен в России как один из главных мастеров академической акварельной живописи.

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции выставки Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова будут представлены живописные работы автора разных лет, всего более 40 живописных произведений различных жанров. Выставка откроется 3 ноября и продолжит свою работу до 12 декабря 2021 года.

Адрес выставочного зала ВМИИ: г. Волгоград, ул. маршала Чуйкова, д. 37

График работы: пятница-среда с 11:00 до 19:00, четверг: с 12:00 до 20:00

Телефон для записи на посещение выставки: +7 (8442) 24-16-79