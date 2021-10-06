Лесники приступили к заготовке желудей для дальнейшего лесовосстановления. Желуди собирают на территории региональных лесничеств. В текущем сезоне планируется собрать около 12,5 тонны семян дуба.

Как сообщает областная администрация, одними из первых заготовку желудей начали Ольховское и Нижнечирское лесничества: ими уже собрано более 400 кг семян дуба, которые весной следующего года будут посеяны в созданных на территории этих лесничеств питомниках.

Сбор желудей в Среднеахтубинском, Ленинском, Жирновском, Урюпинском, Котовском, Новоаннинском и Алексеевском районах начнëтся в конце октября. Значительная часть семян будет использована для лесовосстановления Урюпинского района и Волго-Ахтубинской поймы.

Отметим, переход на собственный посадочный материал — одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В его рамках планируется сформировать запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших от пожаров насаждений. Для решения задач по лесовосстановлению с использованием собственного посадочного материала в регионе создана сеть из 12 лесных питомников общей площадью 133 га. За последние три года уровень обеспеченности лесничеств местными сеянцами и саженцами вырос вдвое – с 37 до 74%. До 2024 года планируется довести этот показатель до 100%. Сегодня в питомниках Волгоградской области выращиваются сеянцы сосны крымской и обыкновенной, акации, вяза, ясеня, дуба.

До конца текущего года на территории региона планируется осуществить запуск нового комплекса по переработке шишки. Оборудование позволит ежегодно получать до 400 кг высококачественных семян, которые обеспечат высадку сеянцев сосны на площади более 500 га.