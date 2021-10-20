По сравнению с прошлым годом в регионе снизились случаи незаконных рубок зеленых насаждений. За текущий год государственные лесные инспектора провели более 16 тысяч контрольных мероприятий в лесах, в том числе патрулирований и рейдов.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства с января по сентябрь текущего года на территории Руднянского, Среднеахтубинского, Котовского, Волгоградского, Подтелковского, Серафимовичского, Иловлинского, Алексеевского, Нижнечирского, Калачевского, Жирновского лесничеств зафиксировано в общей сложности 19 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил почти 180 кубометров, вред, причинный лесам, суммарно исчисляется девятью миллионами рублей.

В 15-ти случаях в отношении виновных возбуждены уголовные дела. При этом самый большой объем незаконно заготовленной древесины — более 75 кубометров ясеня, тополя, ивы зафиксирован на территории Волгоградского лесничества, в Городищенском районе; нарушителям предстоит возместить государству 1,4 млн руб. А самыми дорогими для браконьеров стали вырубленные в Котовском лесничестве дубы – в облкомприроды оценили этот ущерб в 4,3 млн рублей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на территории Волгоградской области зафиксирован 21 случай незаконной рубки лесных насаждений.