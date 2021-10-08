Краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ю.В. Малышев – летчик — космонавт, дважды Герой Советского Союза», которое состоится 10 октября.

По данным пресс-службы музея, на волгоградской земле есть свой герой космоса – дважды Герой Советского Союза, летчик – космонавт Ю.В. Малышев. В 2021 году нашему земляку исполнилось бы 80 лет. В рамках мероприятия гости смогут поближе познакомиться с его биографией и узнать историю полетов.

Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

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