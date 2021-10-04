Посетители краеведческого музея смогут увидеть редкие книги из частной коллекции, выставка которых откроется 6 октября. Гостей ждут в 13:00 на открытие выставки «Азбуки Российской Империи и Советского союза».

По данным пресс-службы краеведческого музея, на выставке будет представлена самая большая в России частная коллекция редких азбук, букварей и школьных учебников, изданных в России со времен Петра I и до конца XX века, которую представит коллекционер, наш земляк, Пшеничный Виктор Анатольевич.

Посетители выставки смогут увидеть более 100 редких изданий: кириллические буквари XVIII — начала ХХ века и гражданской печати XVIII — середины ХХ века разные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приёмам обучения чтению и письму.

Одним из эксклюзивных экспонатов будет первый изданный в Москве многоязычный букварь 1701 года (славяно-греко-латинский). Букварь создан Федором Поликарповым-Орловым, одним из видных деятелей русского просвещения начала XVIII в. В нем впервые введены шрифты греческий и латинский. Старинная книга прекрасно оформлена: красным цветом выделены буквицы, слоги, слова и названия частей; много иллюстраций в тексте и на отдельных полосах.

Большой интерес представляют и советские учебники, созданные для ликвидации неграмотности среди взрослого населения и оформленные в середине ХХ века лучшими мастерами книги.

Выставка «Азбуки Российской Империи и Советского союза» будет интересна самому широкому кругу посетителей — взрослым и детям, специалистам и любителям.

Выставка будет работать по адресу пр. им. Ленина, 5 а.

Справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.