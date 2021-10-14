Автомобилистов предупреждают о введение ограничений движения по мосту через Волгу на конец октября. Ограничения вводятся на период проведения профилактических работ на мосту.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничения будут действовать 27.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021 с 00:00 по 05:00  на первом пусковом комплексе первой очереди мостового перехода через р.Волга в г.Волгограде.

На период введенных ограничений на мосту через реку Волга движение транспортных средств будет осуществляться через автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС.

Просим юридических лиц, осуществляющих перевозки, и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу.

ИСТОЧНИККомитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
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