Фестиваль детского туризма, который будет проходить в конце ноября, объединит ребят из разных городов России. В рамках фестиваля запланировано проведение порядка 70 мероприятий, которые будут проходить с 26 по 28 ноября в смешанном формате. Концепция масштабного мероприятия для детей из разных городов уже получила одобрение Ростуризма.

Как сообщает областная администрация, программа фестиваля разрабатывается при непосредственном участии детей: юные участники предлагают свои идеи и прежде чем внести акции, экскурсии или мастер-классы для сверстников в программу, они сами принимают в них участие, в случае необходимости — дорабатывают.

Как рассказала участница детского совета по туризму Диана Рабаданова, каждый день фестиваля имеет свою тему и свой особенный характер: «Первый день посвящëн городу с сильным характером: ребята посетят Мамаев Курган, узнают историю нашей земли, познакомятся с известными личностями. На второй день «Волгоград-город вдохновения» ребята примут участие в мастер-классах, запустят воздушного змея. Третий день пройдёт под девизом «Волгоград – город смелых взглядов».

По задумке авторов кульминацией программы станет создание участниками креативного арт-объекта. Также для ребят запланированы разнообразные конкурсы, встречи. На площадке форума для юных путешественников, а также экспертов и профессионалов в туристической сфере состоятся презентации новых маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского туризма, конференции, семинары и мастер-классы.

«Мы очень любим свой город, и хотим его показать юным туристам из других городов. Мы хотим, чтобы наш город очень понравился сверстникам, и постараемся сделать так, чтобы программа была насыщенной и интересной», — подчеркнула участница детского совета по туризму Дарья Назаренко.

Фестиваль пройдёт в два этапа. В смешанном формате в ноябре 2021 года: для туристических групп, которые приедут в город, — очно; дистанционно смогут подключиться ребята из других регионов. Второй очный этап запланирован на апрель 2022 года.

Большой форум для юных путешественников, а также экспертов и профессионалов в туристической сфере — часть проекта «Столица детского туризма», это звание Волгоград завоевал весной этого года по итогам всероссийского конкурса. В рамках проекта впервые был создан детский совет по туризму. В его состав входят активисты детских и молодëжных объединений в возрасте от 10 до 15 лет. Юные активисты уже встретили первую туристическую группу — Волгоград посетили школьники из Башкортостана.