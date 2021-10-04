Волгоградцев приглашают на лекцию астрофизика, доктора физико-математических наук, профессора ВолГУ Александра Гаврииловича Морозова «Эволюция Вселенной», которая будет проходить в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Как сообщают организаторы, в рамках лекции участники узнают о Большом взрыве, реликтовом излучении, тёмных веках, возрасте Вселенной и фабрике элементов таблицы Менделеева.

Посетить лекцию могут все желающие. Мероприятие состоится 5 октября в Информационном центре «Библиотека будущего» Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15, начало в 18:00.

Вход свободный

Возрастные ограничения: 12+