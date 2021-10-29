Работы по возведению многофункционального центра уличного баскетбола в Центрально районе подходят к завершению. Подрядной организации осталось убрать мусор и вспомогательные объекты на месте возведения центра. Инициатива по строительству объекта площадью порядка 2 тысяч квадратных метров принадлежит Российской Федерации Баскетбола.

​По данным городской администрации, на ранее пустующей территории по ул. Чуйкова появились баскетбольное поле, три сектора для игры в стритбол, зоны для занятия воркаутом с шестью тренажерами, а также мобильные трибуны. Для безопасности спортсменов площадку оборудовали травмобезопасным покрытием.

По периметру объекта установлено наружное освещение, что позволит проводить здесь полноценные занятия в любое время суток. Открытие многофункционального центра уличного баскетбола планируется в первой половине ноября текущего года.